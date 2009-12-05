Курсовой проект по OC

Требуется написать курсовой проект.

Предмет:Операционные системы

Тема проекта: Windows 2000

Проект состоит из теории и практики:написать программу позволяющую сравнивать файлы находящиеся в двух различных папках, по их содержимому и при различии выполнять их синхронизацию по файлу с более новой датой в OС MS Windows 2000.

Структура и оформление курсового проекта(см.пример),а также ГОСТ прилагаются.Структура в общем:

введение,

1-я глава(теория по windows 2000),

2-я глава(программа),

3- глава(спецификация программного обеспечения),

4-я глава(руководство пользователя)

Заключение

Список литературы

Приложения

Программу желательно писать в С++ Builder 6

Вроде нечего особо сложного.