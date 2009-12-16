Реферат по микроэкономики.

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен12 заявок182 просмотра
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Тема работы : концепция эластичности спроса и ее роль в принятии экономических решений

Объем работы (в стр.) : 20

к 10 декабря.

14 лет назад
den19801508
Строганов 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
29 отзывов
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$15
5 дней
Работа выполнена в срок и на должном уровне. Нареканий нет. Инна, спасибо и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество
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