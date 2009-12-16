Реферат по микроэкономики.

Здравствуйте! Надо курсовая на украинском языке. Можно и на русском, но цена будет поменьше. Тема: Карьера в высшем учбовом учреждении. План Вступ. Розділ 1. Теоретичні та практичні проблеми, що розглядаються в даній темі. Розділ 2. Шляхи вирішення поставленої проблеми. Розділ 3. ...