Курсовая работа

Здравствуйте! Надо курсовая на украинском языке. Можно и на русском, но цена будет поменьше. Тема: Карьера в высшем учбовом учреждении. План Вступ. Розділ 1. Теоретичні та практичні проблеми, що розглядаються в даній темі. Розділ 2. Шляхи вирішення поставленої проблеми. Розділ 3. ...
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Специальность: Психология.
Предмет: Прикладная психология.
Тема курсовой работы: Страхи современных подростков (юношей) и их влияние на поведение.
Объем: 30-35 страниц.
Срок: 15,12,09.
Методичка прилагается.
Спасибо за Ваши предложения,к сожалению заказ был отменен в ВУЗе.
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