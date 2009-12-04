Рерайт главы курсовой работы

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен17 заявок344 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо выполнить рерайт главы курсовой работы объемом 18000 знаков (оригинальность 80%).

Жду Ваши предложения по срокам и цене.

Обратите внимание - мне не нужна оригинальность 95-100% как предлагают многие, а только 80%!!!

Рерайт необходим в течение ближайших 1-2 часов, поэтому кто готов поработать пишите цену (только с учетом % оригинальности) и объем, который сможете выполнить. Выберу несколько исполнителей.

14 лет назад
M_marisha
Мария 
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
24 отзыва
Выбранный исполнитель
Crooked
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четко поставленная задача, готовность объяснить все нюансы работы, своевременная оплата и приятные бонусы. Только положительные впечатления от сотрудничества с Мариной.