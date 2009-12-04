Необходимо выполнить рерайт главы курсовой работы объемом 18000 знаков (оригинальность 80%).

Жду Ваши предложения по срокам и цене.

Обратите внимание - мне не нужна оригинальность 95-100% как предлагают многие, а только 80%!!!

Рерайт необходим в течение ближайших 1-2 часов, поэтому кто готов поработать пишите цену (только с учетом % оригинальности) и объем, который сможете выполнить. Выберу несколько исполнителей.