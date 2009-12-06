Реферат по международному менеджменту

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен12 заявок176 просмотров
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14 лет назад
pepper11
Павел 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vikt-docen
54 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Виктор выполнил работу очень хорошо. Буду сотрудничать с ним и дальше.
Четкое задание. Своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству с Павлом.