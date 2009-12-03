Курсовая работа ( без практической части )

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Курсовая работа (без практической части) .

Тема : "Роль метафоры и метонимии в обогащении немецкого словаря".

Крайний срок 8 декабря

Критерии к работе в прикрепленном файле .

14 лет назад
iiantonii
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$20
4 дня