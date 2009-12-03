Тема работы : народы, жившие на Руси во время татаро-монгольского нашествия Объем работы (в стр.) : 15
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Курсовая работа (без практической части) .
Тема : "Роль метафоры и метонимии в обогащении немецкого словаря".
Крайний срок 8 декабря
Критерии к работе в прикрепленном файле .
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