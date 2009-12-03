Диплом.Освещ проблем и опыта образования в печати.

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Диплом. "Освещение проблем и опыта начального образования в периодической печати 2005-2009 год".

Срок 15 дней.

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14 лет назад
kandidat
Аида 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад