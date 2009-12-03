Анализ и автоматизация маркетинга

Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену и сроки. Срочно! Текущий автор подвел.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Полное название: Анализ и автоматизация маркетингового бизнес-планирования на примере ОДО "Белита-Витэкс-Брест"
Требования к работе во вложении.
Срок выполнения - до 4-х дней.
Требуется человек, который впоследствии сможет постоянно выполнять подобные работы (требования отличаются: от простых Swing клиент-серверов до клиент-серверов с web-сервисами).
С записками.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт14 лет назад
См вложенный фаил Нужен реферат предмет ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ Нужно две любые темы на ваш выбор желательно 2 исполнителя Объем 25-35 листов оформление строго по методичке Плагиат от 85% и выше Пишите ваши цены и срокиЗавершен14 лет назад
Тема работы "Проект термiчного цеху з рiчною програмою 75тон"(обизательно на укр языке) Строниц прмерно 150, больше, меньше. И не менее 6 плакатов Национально технический университет Украины "КПИ" г.Киев Инженерно-физический факультет, специальность "Металловеденье и термообработка металлов" Есть методичка и первая ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Полное название: Сервис хранилища электронных документов с возможностью потекстового поиска Требования к работе во вложении. Срок выполнения - до 4-х дней. Требуется человек, который впоследствии сможет постоянно выполнять подобные работы (требования отличаются: от простых Swing клиент-серверов до клиент-серверов ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $25
Нужно сделать курсовую работу по статистике. На выполнение неделя. Задание в файле.Завершен14 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт14 лет назад
Работа по фармакологии, срок выполнения - 4.12. Цена 600 руб.Завершен14 лет назад
Контрольная Организация рациональных материальных потоков в непоточном производстве и Развитие системы управления логистической организацией: от функционального агрегирования до информационной интеграции вариант 18 метода прикреплена срок 9.12.09 Бюджет минимальный, так что цены не завышайтеЗавершен14 лет назад
- $50
Необходимо сделать 2 курсовые (2 варианта) по налогам и налогообложению. Составить отчетность, просчитать ЕСН, остаточную стоимость, налог на имущество, на прибыль и т.д. Для тех кто разбирается в этом не составит труда.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $25
2 курсовых по биологии. Требования к выполнению и оформлению работы переданы автору.Завершен14 лет назад