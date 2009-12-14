Посмотрите вложенный фаил озвучте цену срок 1 день после принятия проекта. Тема 6 ( это магистратура)
Организация рациональных материальных потоков 1532
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Контрольная
Организация рациональных материальных потоков в непоточном производстве и Развитие системы управления логистической организацией: от функционального агрегирования до информационной интеграции
вариант 18
метода прикреплена
срок 9.12.09
Бюджет минимальный, так что цены не завышайте
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