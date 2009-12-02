AVRStudio

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Необходимо разработать принципиальную схему и программное обеспечение преобразователя двоичной последовательности в ЧМ-сигнал. Входной сигнал: двоичная последовательность, состоящая из логических 0 и 1 (уровни напряжений 0В и 5В соответственно), которая подается на вход внешнего прерывания INT0. Выходной сигнал: прямоугольный сигнал (меандр) с частотой, соответствующей значению входного сигнала: для 0 – 100Гц, для 1 – 500Гц. Используются прерывание INT0, прерывание по переполнению таймера 0. Частота смены уровня сигнала входной последовательности (из 1 в 0 или из 0 в 1) не превышает 1Гц.

Работа должна соответствовать следующим требованиям:

1. Содержать:

- пояснения к разрабатываемой структурной схеме системы;

- описание работы принципиальной схемы;

- описание работы программного обеспечения;

- принципиальную схему и спецификацию, выполненную согласно ЕСКД

2. Программное обеспечение для функционирования системы должно быть разработано на языке Ассемблера МК AT90S2313.

3. Программное обеспечение (или его части) должно быть отлажено и проверено в среде AVRStudio (в режиме симулятора).

PS:

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14 лет назад
martyrium
Виктор 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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