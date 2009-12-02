Персональный проект для Михеева Алексея

$500
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки177 просмотров
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Потрібна магістерська робота на тему "Реклама, як елемент формування іміджу компанії". Обсяг 70-90 ст тексту + додатки.

14 лет назад
wrung
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад