Персональный проект для Михеева Алексея

Тема "Разработка технологической схемы производства круп из овса" Курсовая нужна лично мне, то есть я не посредник. Более подробная информация, после оглашения ориентировочной стоимости и объёма материалов. Язык русский/украинский, желательно украинский, но русский так же подходит ...