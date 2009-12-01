Совершенствование маркетинговой стратегии

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Совершенствование маркетинговой стратегии на предприятии индустрии гостеприимства

Дипломная работа должна состоять из трёх глав.

план предоставить в течении 2х дней. бюджет ограничен, цены не завышаем.

писать по базе отдыха Энхалук

Документы по предприятию предоставлю исполнителю.

Пишите план, срок, ст-ть

14 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
gelashvili-mary
Мария 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней