Выберите тему (1615)

Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все крупные таблицы и данные в приложение. Оно за страницы не считается...
12 шрифте и полуторный интервал.
В файле прикрепила эссе прошлых лет.
Тем нам не дали,можно выбирать любую
главно в эссе запихнуть расчеты данных из гкс.
срок 1.12.09 ночь
ориг. не менее 91%
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