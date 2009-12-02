Выберите тему (1615)

Все крупные таблицы и данные в приложение. Оно за страницы не считается...

12 шрифте и полуторный интервал.

В файле прикрепила эссе прошлых лет.

Тем нам не дали,можно выбирать любую

главно в эссе запихнуть расчеты данных из гкс.

срок 1.12.09 ночь

ориг. не менее 91%