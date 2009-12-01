Доработка курсовой по аудиту

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки193 просмотра
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Доработка только по практической части, ее переделать надо будет почти полностью. Тема работы: Аудит операций в розничной торговле

Срок - 3.12. Пишите цену в РУБЛЯХ

14 лет назад
evge-uv
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
BondNatalia
Наталия 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Побольше бы таких работодателей, как Вы, Евгения. ) Спасибо за сотрудничество. Надеюсь, еще пересечемся. )