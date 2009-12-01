Доработка курсовой по аудиту

Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.
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Доработка только по практической части, ее переделать надо будет почти полностью. Тема работы: Аудит операций в розничной торговле
Срок - 3.12. Пишите цену в РУБЛЯХ
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