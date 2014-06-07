Написать пресс-релиз (кейс задание)

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки215 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно выполнить кейс-задание из института по написанию пресс-релиза.

Требования:

1. Придерживаться правил написания ПР указанных преподавателем (см. приложение: в файле требования к написанию ПР, а также информация о мероприятии по которому нужно написать ПР).

2. Интересно и красочно - текст должен легко читаться. Заголовок должен обращать внимание читателя.

Бюджет: предложения с рыночными тарифами на написание реальных ПР будут отклонятся. Желательно что бы исполнитель имел экономическое образование или работал в направлении ПР.

Срок выполнения - сегодня до 19:00

14 лет назад
TransWrite
Сергей 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
65 отзывов
Выбранный исполнитель
Chernetta
Анетта 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо за работу.
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