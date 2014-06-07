Написать пресс-релиз (кейс задание)

Здравствуйте.

Нужно выполнить кейс-задание из института по написанию пресс-релиза.

Требования:

1. Придерживаться правил написания ПР указанных преподавателем (см. приложение: в файле требования к написанию ПР, а также информация о мероприятии по которому нужно написать ПР).

2. Интересно и красочно - текст должен легко читаться. Заголовок должен обращать внимание читателя.

Бюджет: предложения с рыночными тарифами на написание реальных ПР будут отклонятся. Желательно что бы исполнитель имел экономическое образование или работал в направлении ПР.

Срок выполнения - сегодня до 19:00