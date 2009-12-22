Курсовая по металлорежущим станкам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки217 просмотров
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Нужно сделать курсач по определенным параметрам. Срок - 1 неделя.

14 лет назад
degru
NaN летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$135
10 дней
Елизавета, выполнила сложную курсовую работу. Срок был довольно короткий - 10 дней, а там 5 чертежей и пояснительная записка с расчетами. Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую данного фрилансера, как ответственного и добросовестного.
Понравилось сотрудничество с Ольгой! Было поставлено четкое задание. Работа была оплачена сразу. Рекомендую Ольгу как надежного заказчика!