Курсовая по металлорежущим станкам

Необходимо написать реферат по предмету История ОВД. Задания в прикрепленном файле. Требования: Объем 18-20 стр, оригинальность не менее 80%, шрифт 14 интервал 1,5 Срок выполнения 04.12.2009 до 17.00 Оплата работы после ее проверки!!! Жду предложений по цене.
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Нужно сделать курсач по определенным параметрам. Срок - 1 неделя.
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