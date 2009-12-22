Курсовая по металлорежущим станкам

Елизавета, выполнила сложную курсовую работу. Срок был довольно короткий - 10 дней, а там 5 чертежей и пояснительная записка с расчетами. Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую данного фрилансера, как ответственного и добросовестного.