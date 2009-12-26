Приватный проект для Ищенко Елены, курсовая

$35
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка145 просмотров
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Необходимо выполнить курсовую работу по психологии

Срок - 5 декабря

Оплата - 1000 рублей

14 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
helenira
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$35
5 дней
Лена выслала работу в срок, внесла необходимые дополнения. Качество, своевременность! Все на высшем уровне!
В очередной раз все отлично! Спасибо! :)