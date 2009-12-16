Курсовая работа по экономике предприятия

$40
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок232 просмотра
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Здравствуйте! мне нужна курсовая работа.

Тема

Особенности организации оплаты труда различных категорий персонала

предприятия торговли.

14 лет назад
den19801508
Строганов 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
29 отзывов
Выбранный исполнитель
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$35
4 дня
Работа выполнена в срок, отличное качество. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Адекватный заказчик. ТЗ четкое, оплата в срок. Рекомендую всем!