Дипломная работа

Необходимо написать Дипломную Работу, на тему выше. Рассмотрю все предложения. [email protected], 65312326.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дописать 1 часть первого раздела и доработать второй раздел дипломной работы на тему: "Инструментарий маркетинга и его применение в организации" на примере страховой компании. Объем – 50-55 п.л., оформление согласно ГОСТа. В помощь – методичка, отчет по практике. Оплата частями после проверки на антиплагиат(не менее 60%) и внесения корректировок по результатам проверки руководителем. Возможен вариант если Вы уже писали аналогичную работу, просто внесем изменения и привяжем к требуемой организации.
Прошу указывать стоимость работы, без стоимости отвечать не буду.
P.S. Цену прошу не заламывать - не диссертацию пишем...
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