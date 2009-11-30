Дипломная работа

Дописать 1 часть первого раздела и доработать второй раздел дипломной работы на тему: "Инструментарий маркетинга и его применение в организации" на примере страховой компании. Объем – 50-55 п.л., оформление согласно ГОСТа. В помощь – методичка, отчет по практике. Оплата частями после проверки на антиплагиат(не менее 60%) и внесения корректировок по результатам проверки руководителем. Возможен вариант если Вы уже писали аналогичную работу, просто внесем изменения и привяжем к требуемой организации.

Прошу указывать стоимость работы, без стоимости отвечать не буду.

P.S. Цену прошу не заламывать - не диссертацию пишем...