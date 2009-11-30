Сравниние номенклатуры двух баз 1С в экселе

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Здравствуйте!

Есть два файла с номенклатурой.Напротив каждого названия стоит уникальный код.

1 Нужно сопоставить два списка так,чтобы на одном листе экселя два списка сравнивались.

2 В этом списке можно было увидеть отдельно список тех позици,где кода из двух файлов совпадают, а названия нет.И где совпадают кода и названия.

14 лет назад
kirill_03
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
SergeyBoiko
Сергей 
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Задание было небольшое по работе,но необходимы были знания. Через пару часов,как я кинул задание во фриланс,Сергей мне в личку прислал готовый результат.Думаю прислал бы быстрее,если бы раньше увидел проект. Я всем доволен!
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