Сравниние номенклатуры двух баз 1С в экселе

Здравствуйте!

Есть два файла с номенклатурой.Напротив каждого названия стоит уникальный код.

1 Нужно сопоставить два списка так,чтобы на одном листе экселя два списка сравнивались.

2 В этом списке можно было увидеть отдельно список тех позици,где кода из двух файлов совпадают, а названия нет.И где совпадают кода и названия.