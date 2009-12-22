Проект для Alex_30

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка175 просмотров
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Выполнить вторую часть курсовой работы и дополнить первую.

14 лет назад
DashaSh
35 летАрмения
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
Alex_30
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Алексей выполнил довольно сложную работу очень качественно и оперативно. На него можно положиться. Я довольна сотрудничеством и выражаю благодарность за проделанный труд! С ув. Дарья
Приятно было работать с Дарьей: задание четкое - оплата без задержек. Надеюсь на продолжение сотрудничества