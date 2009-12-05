Планирование и организация спортивных соревнований

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка182 просмотра
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Тема курсовой: Планирование и организация спортивных соревнований на примере Кубок мэра по хоккею 2009

Оригинальность: от 80%

Сдать: 4 декабря

Цена: 600 руб.

Методичку предоставлю позднее.

14 лет назад
Massarius
Наталья 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
19 отзывов
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$20
4 дня
Хорошая работа!
Наталья - очень профессиональный заказчик. Оплата также в срок.