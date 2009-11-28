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Структура и методы сертификации на предприятии
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Может у кого-то есть материал о структуре и методах сертификации по какому-то предприятию? (Сахалинский ЦСМ - не подходит). Хоть пару абзацев.
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