Структура и методы сертификации на предприятии

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Может у кого-то есть материал о структуре и методах сертификации по какому-то предприятию? (Сахалинский ЦСМ - не подходит). Хоть пару абзацев.

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14 лет назад
Massarius
Наталья 
36 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
19 отзывов
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