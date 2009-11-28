Системый анализ

Требуется написать аналитическую часть диплома "Оптимизация системы управления персоналом на примере организации" Есть сайт организации (оптово-торговая) и несколько положений по ней, никаких других данных нет. нужно проанализировать существующую систему персонала (по сути придумать,т.к. материала минимум) ...