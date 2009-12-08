Аналитическая часть диплома

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Требуется написать аналитическую часть диплома "Оптимизация системы управления персоналом на примере организации" Есть сайт организации (оптово-торговая) и несколько положений по ней, никаких других данных нет. нужно проанализировать существующую систему персонала (по сути придумать,т.к. материала минимум) , определить недостатки и достоинства и необходимость ее оптимизации. Далее предложить проект по оптимизации системы персонала с конкретными предложениями.
предлагайте сумму. Срок 3 дня
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