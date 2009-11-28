Курсовая по товароведению

Все подробности во вложенном файле. Пишите конкретные сроки и цены.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Объем - 40 - 50 стр
Шрифт - 14
Интервал - 1,5
Оглавление, введение, осн. часть, заключение, литература, сноски
Срок - 24 ноября до 15-00 по моск. времени
Цена - договорная
Оплата - Яндекс, только после проверки (если такие условия не устраивают, не пишите, пожалуйста, в проекте, чтоб не терять ваше и мое время)
Во вложенном файле: темы (любая на выбор) и пример плана.
В предложении указывайте: цену и ваш ICQ
Заранее всем спасибо.
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