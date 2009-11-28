Курсовая по товароведению

Объем - 40 - 50 стр

Шрифт - 14

Интервал - 1,5

Оглавление, введение, осн. часть, заключение, литература, сноски

Срок - 24 ноября до 15-00 по моск. времени

Цена - договорная

Оплата - Яндекс, только после проверки (если такие условия не устраивают, не пишите, пожалуйста, в проекте, чтоб не терять ваше и мое время)

Во вложенном файле: темы (любая на выбор) и пример плана.

В предложении указывайте: цену и ваш ICQ

Заранее всем спасибо.