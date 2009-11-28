Реферат по КЭАХД

Реферат по предмету антикризисное управление
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Необходимо написать доклад в виде реферата (или реферат в виде доклада) на тему: Подходы и методы оценки качества информации, используемой в комплексном экономическом анализе хозяйственной деятельности.
В работе нужно отразить несколько подходов с проверке качества (полнота, своевременность, уместность, системность) иформации для КЭАХД. Т.е. по каким методикам осуществляется данная проверка.
Объем 12-15 стр. Срок 1 день, т.е. до 29.12. до 18.00 моск. времени. Уникальность
Просьба откликаться только тем, к то в теме, т.к. простое переписывание учебника здесь не пройдет
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