Реферат по КЭАХД

Необходимо написать доклад в виде реферата (или реферат в виде доклада) на тему: Подходы и методы оценки качества информации, используемой в комплексном экономическом анализе хозяйственной деятельности.

В работе нужно отразить несколько подходов с проверке качества (полнота, своевременность, уместность, системность) иформации для КЭАХД. Т.е. по каким методикам осуществляется данная проверка.

Объем 12-15 стр. Срок 1 день, т.е. до 29.12. до 18.00 моск. времени. Уникальность

Просьба откликаться только тем, к то в теме, т.к. простое переписывание учебника здесь не пройдет