Антикризисное управление (для Professor1978)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки127 просмотров
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Реферат по предмету антикризисное управление

14 лет назад
DashaSh
35 летАрмения
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$20
3 дня
Очередной раз хочется сказать спасибо Ольге за хорошо выполненную работу. На нее можно положиться. С ув. Дарья
Дарья - прекрасный заказчик. Рекомендую!