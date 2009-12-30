Курсовая по рынку ценных бумаг

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок243 просмотра
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Задание во вложенном файле

14 лет назад
Kabancheg
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
23 отзыва
Выбранный исполнитель
raisa-86
Раиса 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Раиса решила сложные задачи по рынку ценных бумаг и помогла с заданием по информатике, спасибо!
Спасибо за предоставленную работу:) надеюсь на сотрудничество:)