Курсовая по рынку ценных бумаг

Нужно выполнить курсовой проект по радиоэлектронике, время поджимает - сам сделать не смогу. Вот задание: Необходимо рассчитать радиоприёмник супергетеродинного типа. Вид принимаемого сигнала: частотномодулированный телефонный сигнал с полосой 30 кГц; Диапазон (МГц): 100-120 Выходная мощность (Вт): 50 Используется настроенная антенна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание во вложенном файле
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Курсовая работа практическая на тему «Бюджетное финансирование инвестиционной политики» 14 шрифт, Times New Roman, полуторный интервал. 1 глава - теория, 2 глава - практика Объем работы - 30 страниц срок до 02.12.09. Укажите, пожалуйста, цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $25
Задание во вложенном файле. Необходимо сделать в 4 экземплярах.Завершен14 лет назад
- $25
Работу нужно сделать в 4 экземплярах. Задание во вложенном файле.Завершен14 лет назад
- $17
Написать 2 эссе до 5 страниц по 1 из предложенных тем.Завершен14 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Завершен14 лет назад
- $10
Реферат для военной кафедры. 10листов. 10usd срок-примерно неделя.Завершен14 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Нужно написать курсовую работу по психологии на тему "Организация и проведение политических выборов" Практическая и теоретическая часть Обьем 30-35 страниц Подробности сообщу выбранному исполнителю. В течении недели нужно, чтобы вы предоставили краткое содержание и литературный обзор. Потом неделя ...Завершен14 лет назад
Диплом Оценка конкурентоспособности и формирования конкурентных преимуществ услуг на предприятии индустрии гостеприимства стр. 75-90 ориг не менее 80% метода будет позже пишите сроки, ст-ть и план работы сразу в предложении. Без плана рассматривать предложения не буду. Учитывайте, что у Вас конкуренция ...Завершен14 лет назад