Курсовая работа по радиоэлектронике.

Диплом Оценка конкурентоспособности и формирования конкурентных преимуществ услуг на предприятии индустрии гостеприимства стр. 75-90 ориг не менее 80% метода будет позже пишите сроки, ст-ть и план работы сразу в предложении. Без плана рассматривать предложения не буду. Учитывайте, что у Вас конкуренция ...
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Нужно выполнить курсовой проект по радиоэлектронике, время поджимает - сам сделать не смогу.
Вот задание:
Необходимо рассчитать радиоприёмник супергетеродинного типа.
Вид принимаемого сигнала: частотномодулированный телефонный сигнал с полосой 30 кГц;
Диапазон (МГц): 100-120
Выходная мощность (Вт): 50
Используется настроенная антенна с сопротивлением 75 Ом.
Разработать основные технические требования к РПУ;
Разработать функциональную и электрическую принципиальную схему РПУ и источника питания от сети 220 В;
Произвести расчёт каскадов схемы.
Очень надеюсь что найдется человек который поможет. Цену, дополнительную информацию и т.д. обсудим при контакте.
Для связи используйте:
email: [email protected]
icq: 509966
В лс лучше не писать - на этом сайте, к сожалению, бываю не часто.
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