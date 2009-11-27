Курсовая работа по радиоэлектронике.

Нужно выполнить курсовой проект по радиоэлектронике, время поджимает - сам сделать не смогу.

Вот задание:

Необходимо рассчитать радиоприёмник супергетеродинного типа.

Вид принимаемого сигнала: частотномодулированный телефонный сигнал с полосой 30 кГц;

Диапазон (МГц): 100-120

Выходная мощность (Вт): 50

Используется настроенная антенна с сопротивлением 75 Ом.

Разработать основные технические требования к РПУ;

Разработать функциональную и электрическую принципиальную схему РПУ и источника питания от сети 220 В;

Произвести расчёт каскадов схемы.

Очень надеюсь что найдется человек который поможет. Цену, дополнительную информацию и т.д. обсудим при контакте.

Для связи используйте:

email: [email protected]

icq: 509966

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