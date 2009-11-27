Курсовая по строительной механике

Нужно сделать две курсовых, по двум вариантам. Описание и данные в приложенном файле.

В задании требуются чертежи на А1 - они не нужны, просто в работе нужные рисунки в виде чертежа.

Объём: по 25 стр.

Срок: 5-6 дней.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.