Курсовая по строительной механике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка160 просмотров
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Нужно сделать две курсовых, по двум вариантам. Описание и данные в приложенном файле.

В задании требуются чертежи на А1 - они не нужны, просто в работе нужные рисунки в виде чертежа.

Объём: по 25 стр.

Срок: 5-6 дней.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.

14 лет назад
759707161715
Андрей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
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