Курсвовая на тему Инновационный менеджмент

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание на курсовую в прикрепленном файле, срок неделя

14 лет назад
valentinh
Валентин 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
elill
40 летАвстрия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$30
4 дня
Приятно было работать с Анной! Работа выполнена в срок, качество отличное! Анна успехов!
Замечательный заказчик! чёткое ТЗ, оплата произведена незамедлительно! приятный в общении человек! Спасибо за плодотворное сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Оценка стоимости компании(1559)

    Курсовая с практикой срок 30.11.09 ориг не менее 60% (антиплагиат) Применить доходный подход. Информационная база подхода1)бухгалтерская отчетность (форма №1, форма№2, форма№5) за последние 3 года;2) Макроэкономическая информация: прогнозы, изменение отрасли в целом. 3)Отраслевая информация (аналитический обзор рынка) ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Измеритель температуры (1574)

    Курсовая работа Вся инфа в приложении Пишите ст-ть, срок 6.12.09 лучше раньше выберу исполнителя ориентируясь на цену и срок. Срок нужно самый минимальный с невысокой оплатой МЕТОДИЧКА качайте здесь http://depositfiles.com/files/g8etjco6r

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Маркетинговый план

    $35

    Здравствуйте. Требуется написать маркетинговый план на основе образца. Вам нужно выбрать другую фирму с другим видом деятельности и написать маркетинговый план. В итоге я должен получить грамотную работу с точки зрения маркетинга. Реальность фактов, касательно ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Автоматизированные системы обработки информации

    $300

    Необходимо выполнить дипломный проект. Тема: "Аппаратно-программный комплекс регистрации и распознавания речевых сигналов для цифр телефонного номера". Информация о требованиях к работе, задание на проект, а также другая информация имеются. Срок сдачи: конец декабря

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Реферат до завтра

    $15

    Кто может до завтра написать реферат: о компании или об одном человеке, который делал спецэффекты для фильма "Город грехов". Подробно рассказать о том, как все это делалось, в каких программах и все такое... " Соответственно, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Эссе на английском языке

    Нужно написать эссе на английском языке на тему СВОТ-анализ.структура:введение,основная часть,заключение.объем 5-7 стр,шрифт 14,1,5 интервал.срок до 6 декабря. Цену в рублях. Только в проекте исполнителя выберу сам.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Диплом по педагогике

    Педагогика Тема не определена. Надо выбрать из списка: 1. Методика использования в дистанционном обучении учебно-методических комплексов. 2. Методические аспекты использования электронной библиотеки. 3. Организация и проведение установочной сессии в системе ДО. 4. Организация и проведение экзаменационной сессии в системе ДО. 5. Особенности методической работы в системе ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад