Реферат по логике,

Педагогика Тема не определена. Надо выбрать из списка: 1. Методика использования в дистанционном обучении учебно-методических комплексов. 2. Методические аспекты использования электронной библиотеки. 3. Организация и проведение установочной сессии в системе ДО. 4. Организация и проведение экзаменационной сессии в системе ДО. 5. Особенности методической работы в системе ...