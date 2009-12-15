Электронные медицинские системы. Курсовая2

$70
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Необходимо выполнить следующую работу:

Предмет: Электронные медицинские системы

Вид работы: курсовая

Объём: 20-30 стр.

Тема работы: БЛОК СМЕНЫ СВЕТОФИЛЬТРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ФОТОКОЛОРИМЕТРА

Срок выполнения: желательно до 15.12.2009

Примечания: Нужно разработать электронное устройство с программным управлением.

Пояснительная записка и индивидуальное задание на проект в наличии.

14 лет назад
Rodis
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lord_Kunsait
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$70
14 дней