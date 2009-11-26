Курсовая по маркетингу

- необходимо раскрыть тему, используя материалы из статей, предложенных для каждой темы - пересказ или перевод статьи не является рефератом - 8 страниц, TNR, 12 шрифт, 1,5 интервал оригинальность 100% можете выбрать одну из этих двух тем, ...