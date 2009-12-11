Курсовая по медицинскому праву

$26
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ПРЕДМЕТ-Медицинское право

ТЕМА- Законодательные гарантии обеспечения прав человека в области здравоохранения

ПЛАНА НЕТ (теория+практика) (27 листов) Нужно составить и согласовать

Общий объем 30 страниц (без учета приложений, таблиц и графиков)

ВО Введении (1-3 стр)

•обоснование актуальности выбранной темы (с указанием степени ее разработанности в отечественной и зарубежной литературе),

• цель исследования,

• задачи исследования,

• практическую значимость исследования,

• объект исследования,

• предмет исследования,

• методы исследования,

Теория+практика

Заключение (2- 4 стр)

Список использованных источников 2006-2009 СТРОГО (15-20 + законы)

Приложения (иллюстрации, графики и т.д.)

шрифт Times New Roman, 14 кегль

параметры страницы 3-1-2-2, отступ 5 знаков

Остальное в методичке в приложении

СРОК 08 декабря

ЦЕНА 800 рублей

Оплата WMR или сбербанк в рублях

14 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$25
5 дней
Отличное выполнение, точность выводов, спасибо за качественную работу.Продолжаем сотрудничество!Рекомендую всем 10 баллов +++
Приятно работать с человеком, который относится к каждому заказу как к своей собственной работе. Точность, постоянная связи и моментальная оплата. Рекомендую!