Курсовая по Уг. праву "Классификация преступлений"

Нужно написать курсовую по Уголовному праву на тему "Классификация преступлений". Срочно.

Поэтапно - т.е. сначала делаете набросок оглавлени, я показываю преподу - если одобряет то делаем дальше, если нет, то переделываем и т.д

Оплата также поэтапная.

Пишите опыт, образование, ссылку на портфолио и стоимость.

Нужна профессиональная работа, препод - зверь.

Внимание!!! Работа срочная. Сегодня к вечеру нужно предоставить уже набросок-оглавление. А завтра к вечеру уже должна быть готовая работа!