Курсовая по Уг. праву "Классификация преступлений"

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт13 заявок368 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать курсовую по Уголовному праву на тему "Классификация преступлений". Срочно.

Поэтапно - т.е. сначала делаете набросок оглавлени, я показываю преподу - если одобряет то делаем дальше, если нет, то переделываем и т.д

Оплата также поэтапная.

Пишите опыт, образование, ссылку на портфолио и стоимость.

Нужна профессиональная работа, препод - зверь.

Внимание!!! Работа срочная. Сегодня к вечеру нужно предоставить уже набросок-оглавление. А завтра к вечеру уже должна быть готовая работа!

14 лет назад
Joenisseg
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад