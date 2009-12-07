Эссе по философии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок371 просмотр
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Необходимо написать два эссе по философии.

1) тема: "У какого философа я бы хотел учиться"- 3-4 стр.

2) тема: "Как связана моя профессия с философией?" (Я менеджер - экономист, антикризисное управление на предприятии)-3-4 стр.

интересует сроки и цены в $

14 лет назад
freesmileman
38 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Елена, прекрасный исполнитель!
Отличный заказчик. Задание и оплата - все на высшем уровне. Рекомендую!