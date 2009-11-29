Курсовая по "Финансы и кредит"

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Тема: Роль и значение коммерческих банков на фондовом рынке

25-30 страниц.

Подробности на [email protected]

14 лет назад
Dipperon
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
investor81
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$15
4 дня
Как и предыдущая работа, выполнена в срок и с высоким качеством. Благодарю.
задача поставлена чётко, оплата в срок, никаких претензий