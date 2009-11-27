Реферат по физвоспитанию

$15
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Тема - Современные оригинальные формы самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой

1. Введение.

2. Характеристика двух или трех, форм самостоятельных занятий.

3. Дозирование физической нагрузки при самостоятельных занятиях с учетом пола, состояния здоровья.

4. Принципы организации самостоятельных занятий.

Объем 13-15 страниц

Шрифт 14, 1,5 интервал, размер страницы 3,1,2,2, без автоабзацов, отступ 1 см.

СТРОГО по плану. Выводы четкие по делу.

Оригинальность 50 - 60%

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14 лет назад
GoodManSergey
Сергей 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
14 лет назад
$15
2 дня
Отличная работа. Отличный подход. Прямо как написано: "А главное - ответственный подход и особое отношение к каждому заказу." Сделано в срок. Без обмана (была предоставлена полная предоплата). Для реферат очень рекомендую!...
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