Реферат по физвоспитанию

Доработка курсовой (педагогика) и написание дипломной работы Требуется доработка курсовой по этой теме и написание дипломной работы как продолжение этой курсовой. Первоначальную редакцию работы и замечания вышлю выбранному специалисту. Объем курсовой 30 страниц. Объем диплома ...
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Тема - Современные оригинальные формы самостоятельных занятий оздоровительной физической культурой
1. Введение.
2. Характеристика двух или трех, форм самостоятельных занятий.
3. Дозирование физической нагрузки при самостоятельных занятиях с учетом пола, состояния здоровья.
4. Принципы организации самостоятельных занятий.
Объем 13-15 страниц
Шрифт 14, 1,5 интервал, размер страницы 3,1,2,2, без автоабзацов, отступ 1 см.
СТРОГО по плану. Выводы четкие по делу.
Оригинальность 50 - 60%
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СРОК до 27 нояб. до 6:00
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