Курсовая работа по организации производства

$80
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки178 просмотров
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Требуется выполнение курсовой работы по организации производства (мясная промышленность, а конкретнее колбасные изделия) по двум методичкам (1-ая - расчётные формулы и таблицы, 2-ая - нормы и цены (то есть справочный материал).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Данная работа доступна для выполнения ТОЛЬКО для ПРОВЕРЕННЫХ исполнителей, то есть имеющих в своём профиле не менее 5 положительных отзывов о выполнении подобного рода работ.

Первоначальная стоимость работы от 80 у.е., возможен торг и повышение цены.

Работа должна быть выполнена быстро (не более 7 дней), качественно и оригинально (то есть имеет смысл добавить картинки оборудования и дополнительные схемы).

Из-за большого объёма методичек они выложены на файлообменник:

http://ifolder.ru/15136197 - Нормы и цены (17.83 МБ)

http://ifolder.ru/15136280 - Расчётные формулы (6.01 МБ)

(Сменное) задание: колбаса докторская 8 тонн в смену.

Кроме того выбранному исполнителю будет представлен образец готовой работы, который полностью соответствует тому, что нужно сделать.

Выбранный исполнитель получит возможность за ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ плату (30 у.е. !!!) выполнить другой вариант такой же работы.

14 лет назад
alex891
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
imelen
Елена 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$75
7 дней
Прекрасно выполненная работа объёмом более чем в 50 листов... сделана качественно и довольно быстро. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Еленой.
Отличный заказчик! Регулярно выходит на связь, оперативно решает вопросы, связанные с уточнением требований по работе, к оплате претензий никаких. Сотрудничеством довольна!