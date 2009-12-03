Доработка курсовой (педагогика) и написание дипломной работы Требуется доработка курсовой по этой теме и написание дипломной работы как продолжение этой курсовой. Первоначальную редакцию работы и замечания вышлю выбранному специалисту. Объем курсовой 30 страниц. Объем диплома ...
Курсовая работа по организации производства
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Требуется выполнение курсовой работы по организации производства (мясная промышленность, а конкретнее колбасные изделия) по двум методичкам (1-ая - расчётные формулы и таблицы, 2-ая - нормы и цены (то есть справочный материал).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Данная работа доступна для выполнения ТОЛЬКО для ПРОВЕРЕННЫХ исполнителей, то есть имеющих в своём профиле не менее 5 положительных отзывов о выполнении подобного рода работ.
Первоначальная стоимость работы от 80 у.е., возможен торг и повышение цены.
Работа должна быть выполнена быстро (не более 7 дней), качественно и оригинально (то есть имеет смысл добавить картинки оборудования и дополнительные схемы).
Из-за большого объёма методичек они выложены на файлообменник:
http://ifolder.ru/15136197 - Нормы и цены (17.83 МБ)
http://ifolder.ru/15136280 - Расчётные формулы (6.01 МБ)
(Сменное) задание: колбаса докторская 8 тонн в смену.
Кроме того выбранному исполнителю будет представлен образец готовой работы, который полностью соответствует тому, что нужно сделать.
Выбранный исполнитель получит возможность за ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ плату (30 у.е. !!!) выполнить другой вариант такой же работы.
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