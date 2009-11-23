Тема работы: Электронные версии ставропольских печатных изданий: структурно-функциональные особенности Срок сдачи до 10 декабря 2009г. Объем работы в страницах 70 Список литературы не менее 75 наименований
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Требуется выполнение курсовой работы по теме: "Анализ эффективности кредитной политики на предприятии электроэнергетической отрасли РФ".
Курсовая работа с практической частью.
Общий объем: 50л.
Сроки: 5 дней
Имеются данные баланса ОГК-6, ТГК-6.
Утвержденного плана и методички не имеется. Данная курсовая работа - "полет Вашей фантазии".
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