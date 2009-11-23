Требуется выполнение курсовой работы по теме: "Анализ эффективности кредитной политики на предприятии электроэнергетической отрасли РФ".

Курсовая работа с практической частью.

Общий объем: 50л.

Сроки: 5 дней

Имеются данные баланса ОГК-6, ТГК-6.

Утвержденного плана и методички не имеется. Данная курсовая работа - "полет Вашей фантазии".

Но есть требования, которые обязательны:

1) Антиплагиат более 85%!

2) Высокий уровень качества курсовой работы

3) Строгое соответствие темы и содержания

Исполнителя выберу сам, в ближайшее время. В личку не писать, а то ненароком пошлю в баню))

Жду Ваших предложений по цене и срокам.