Диплом МВА ООО "Компания Белый Медведь-97"

Предмет: МВА-общий менеджмент Вид работы: Диплом МВА Тема: Построение филиальной сети страховой компании, в условиях ограниченных ресурсов Практическая часть: Нужна Данные: Исполнителя Название предприятия: ООО "Страховая компания "ИННОРУСГОРСТРАХ" Вид деятельности предприятия: Страхование Объем: 70-100 ...
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Диплом МВА - Разработка предложений по усилению конкурентной способности ООО "Компания Белый Медведь-97" на рынке рыболовных принадлежностей Самарской области с целью роста доходности в современных условиях мирового кризиса.
К утру 24.11.09 нужна анкета, опросник и вторая глава по плану, то есть срочно!Из-за того, что подвел исполнитель!
Есть куча дополнительного материала, который могу прислать после закрепления заказа за Вами.
План:
ВВЕДЕНИЕ1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА
1.1. Экономическая сущность и понятие конкурентоспособности организации
1.2. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия
1.3. Современные методы и критерии оценки конкурентоспособности организации
2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "КОМПАНИЯ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ-97" НА РЫНКЕ РЫБОЛОВНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1 Организационо-экономическая характеристика ООО "Компания Белый Медведь-97"
2.1.1. История возникновения и виды деятельности2.1.2. Организационная структура
2.1.3. Анализ финансового состояния ООО "Компания Белый Медведь-97"
2.1.4. Подробная информация о состоянии дел на рыболовном рынке Самарской области
2.2 Анализ рынка рыболовных принадлежностей Самарской области и конкурентного окружения ООО "Компания Белый Медведь-97"
2.3. Оценка конкурентоспособности и факторов успеха ООО "Компания Белый Медведь-97"
3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО "КОМПАНИЯ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ-97" НА РЫНКЕ РЫБОЛОВНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. Оценка и поиск конкурентных преимуществ ООО "Компания Белый Медведь-97" на рынке рыболовных принадлежностей Самарской области
3.2. Выбор конкурентной стратегии ООО "Компания Белый Медведь-97" на рынке рыболовных принадлежностей Самарской области с целью роста доходности в современных условиях мирового кризиса
3.3. Рекомендации внедрения проекта3.4. Организационные особенности внедрения проекта в ООО "Компания Белый Медведь-97"
3.5. Оценка экономического эффекта от внедрения проекта по повышению конкурентоспособности ООО "Компания Белый Медведь-97" на рынке рыболовных принадлежностей Самарской областиЗАКЛЮЧЕНИЕСПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВПРИЛОЖЕНИЯПредлагается сделать политику компании клиентоориентированной для третьей главы, что скажет клиет+
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