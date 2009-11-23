Диплом МВА ООО "Компания Белый Медведь-97"

Диплом МВА - Разработка предложений по усилению конкурентной способности ООО "Компания Белый Медведь-97" на рынке рыболовных принадлежностей Самарской области с целью роста доходности в современных условиях мирового кризиса.

К утру 24.11.09 нужна анкета, опросник и вторая глава по плану, то есть срочно!Из-за того, что подвел исполнитель!

Есть куча дополнительного материала, который могу прислать после закрепления заказа за Вами.

План:

ВВЕДЕНИЕ1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА

1.1. Экономическая сущность и понятие конкурентоспособности организации

1.2. Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятия

1.3. Современные методы и критерии оценки конкурентоспособности организации

2 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ООО "КОМПАНИЯ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ-97" НА РЫНКЕ РЫБОЛОВНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Организационо-экономическая характеристика ООО "Компания Белый Медведь-97"

2.1.1. История возникновения и виды деятельности2.1.2. Организационная структура

2.1.3. Анализ финансового состояния ООО "Компания Белый Медведь-97"

2.1.4. Подробная информация о состоянии дел на рыболовном рынке Самарской области

2.2 Анализ рынка рыболовных принадлежностей Самарской области и конкурентного окружения ООО "Компания Белый Медведь-97"

2.3. Оценка конкурентоспособности и факторов успеха ООО "Компания Белый Медведь-97"

3. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПО УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ООО "КОМПАНИЯ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ-97" НА РЫНКЕ РЫБОЛОВНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Оценка и поиск конкурентных преимуществ ООО "Компания Белый Медведь-97" на рынке рыболовных принадлежностей Самарской области

3.2. Выбор конкурентной стратегии ООО "Компания Белый Медведь-97" на рынке рыболовных принадлежностей Самарской области с целью роста доходности в современных условиях мирового кризиса

3.3. Рекомендации внедрения проекта3.4. Организационные особенности внедрения проекта в ООО "Компания Белый Медведь-97"

3.5. Оценка экономического эффекта от внедрения проекта по повышению конкурентоспособности ООО "Компания Белый Медведь-97" на рынке рыболовных принадлежностей Самарской областиЗАКЛЮЧЕНИЕСПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВПРИЛОЖЕНИЯПредлагается сделать политику компании клиентоориентированной для третьей главы, что скажет клиет+