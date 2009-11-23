Диплом Управленческий учет (или бюджетирование).

Можно выбрать тему (управленческий учет или бюджетирование) и объект исследования, но работа должна быть написана на базе фактического материала.

Выпускная квалификационная работа должна быть законченным исследованием, имеющим практическое прикладное значение, свидетельствовать об уровне подготовки автора и характеризоваться:

• Обоснованностью актуальности темы

• Четкостью постановки проблемы, целей и задач исследования

• Логичностью исследования

• Аргументированностью теоретических выводов и практических рекомендаций

• Полнотой раскрытия темы

• Практической значимостью работы

Основные разделы выпускной квалификационной работы:

• Введение

• Основная часть (2-3 главы, каждая из которых включает соответственно 3-4 параграфа)

• Заключение

• Список используемой литературы

• Приложения

Список используемой литературы содержит данные обо всех материалах, привлекаемых в ходе выполнения выпускной квалификационной работы.

При ссылке в тексте на источник приводится порядковый номер используемой литературы, заключенный в квадратные скобки. При цитировании или использовании каких-либо данных следует указать в конце страницы источник на литературу, из которой эти данные заимствованы.

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 80 страниц компьютерного текста формата А4, классическим шрифтом, 14 кеглем, через 1,5 интервала (заголовки таблиц, названия схем допускается печатать через один интервал), со следующим примерным распределением по основным разделам:

Введение – тема исследования

Во введении (1-3 страницы) автор может обосновать выбор темы исследования, отразить ее актуальность, показать коммерческую, теоретическую и практическую значимость работы, авторские разработки.

Основная часть – 75-100 стр.

В содержании следует выделить три блока:

1. Объект исследования - это избранные для изучения процесс или явление, порождающее проблемную или иную рассматриваемую ситуацию.

2. Предмет исследования - все, что находится в границах объекта исследования в определенном аспекте рассмотрения.

3. Заключение - содержит цели и задачи работы. Может претерпевать значительные изменения по мере работы над темой. Окончательно цель, задачи и т.д. формулируются на завершающем этапе написания исследования – написании выводов (см. ниже).

Выводы

Количество выводов должно соответствовать количеству поставленных задач. Одной задаче может не соответствовать два вывода, выводы не могут быть не связаны с поставленными задачами.

Этот раздел изменяется вместе с заключением главы I – списком целей и задач исследования.

Заключение – 1-2 стр.

Общие итоги по работе, достижения по эффективности принятого решения.

Список литературы

Список литературы обычно не менее 20

В приложения включают не вошедшие в основной текст таблицы, схемы организации проекта, иногда приводятся образцы анкет, тестов (если они разработаны самостоятельно) и т.д. Кроме того, в приложения входят финансовые модели, авторские разработки и т.д.

Срок 5 декабря.

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