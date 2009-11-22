Диплом журналистика

Нужно сделать две курсовых, по двум вариантам. Описание и данные в приложенном файле. В задании требуются чертежи на А1 - они не нужны, просто в работе нужные рисунки в виде чертежа. Объём: 25 стр. Срок: до 28.11. Условия выполнения ...