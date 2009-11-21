Курсовая по строительной механике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка158 просмотров
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Нужно сделать две курсовых, по двум вариантам. Описание и данные в приложенном файле.

В задании требуются чертежи на А1 - они не нужны, просто в работе нужные рисунки в виде чертежа.

Объём: 25 стр.

Срок: до 28.11.

Условия выполнения работы:

- оплата по факту готовности;

- нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу;

- если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен.

А251.

14 лет назад
759707161715
Андрей 
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
forte
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$70
6 дней
Исполнитель работу не прислал, сказал, что только после оплаты. Хотя, в задании я оговаривал, что оплачиваю работу после проверки. Раз работы нет - я считаю, что она не сделана.