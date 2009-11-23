Курсовая работа по агрометеорологии

$80
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки152 просмотра
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Требуется курсовая работа по агрометеорологии. Область на выбор.

Состав:

1. расчёт ГТК + вывод

2. Графический анализ годового хода температуры воздуха и осадков.

3. Расчёт теплообеспеченности культур.

4. Общий вывод.

Сроки 2-3 дня. Точность исполнения и срок в срок.

14 лет назад
natalya89
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
Выбранный исполнитель
Boss-429
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$90
1 день
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