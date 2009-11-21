Курсовоая работа Социальная работа на производстве

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План курсовой работы

Введение

Глава 1. Основные направления социальной работы на производстве

1.1. Основные проблемы социальной защиты на производстве

1.2. Организация социальной защиты на производстве

Глава 2. Организация социальной работы на ООО «Юнион»

2.1. Характеристика социальной защиты работников на ООО «Юнион»

2.2. Изучение социальной защищенности работников на ООО «Юнион»

Заключение

Список использованных источников и литературы

Во второй главе нужна аналитика в цифрах, таблицах, рисунках. Предприятие любое, желательно производство. Оригинальность мин. 75%.

Срок до 23 нояб.

14 лет назад
Leogorn
Леонид 
57 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-1)