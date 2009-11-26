Приватный проект для Анны Загоруйко

Нужны будут 2-3 главы. 2 глава диплома - теория, 3 - практика. Общая сумма 3000 руб. Первым нужна 3 глава - 25.11.
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Реферат по русскому языку.
Цена 200 рублей
Срок 24-25 ноября
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