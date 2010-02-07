Курсовая Теория разработки программных продуктов

Тема вот такая :

Система учёта книг в библиотеке.

1. Заказчик: библиотека.

2. Данные: информация о книгах и читателях.

3. Необходимо: по поисковому запросу выдать информацию о книгах, которые могут пригодиться по данной теме. Выдать

информацию о их местоположении. Так же программа должна иметь возможность бронирования книг на определённое

время (чтобы одна и та же книга не могла стать необходимой для 2-х людей одновременно. Время жизни запроса 1 час, при

условии, что книга была забронирована). Если книгу берут на руки, соответственно должна стоять пометка о том, что книги

сейчас нет в библиотеке.

Срок - до декабря.

Программа нужна в виде сайта.

Дополнение : Должны быть схемы алгоритмов, и UML диаграммы, преподаватель хотел в ввиде веб сайта , поэтому язык php.

цена 1500

пароль к документам 436-446-456